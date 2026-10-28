Aanhangers van Bolsonaro voeren actie: ontsla aanhangers van Lula Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 202 keer bekeken • Bewaren

Terwijl Flávio Bolsonaro zich in de Verenigde Staten aan vervolging tegen witwassen onttrekt dankzij een door Trump verstrekt visum, gaan zijn aanhangers op wraaktocht. Op de sociale media doet de leus demite um petista, ontsla een pro-Lula-stemmer, de ronde. Werkgevers wordt gesuggereerd personeelsleden op straat te zetten van wie ze weten dat ze in de tweede ronde op Lula stemden.

Tegelijkertijd roepen aanhangers van Bolsonaro op bedrijven en zzp-ers te boycotten die van linkse sympathieën hebben blijk gegeven. Lijsten van zulke ondernemers zijn al online geplaatst

Dit soort acties om politieke redenen zijn in Brazilië verboden. Het valt onder de antidiscriminatie-wetgeving. Het ministerie van Arbeid had zondagavond al1937 aanklachten binnen van assédio eleitoral, verkiezingsintimidatie. Op maandag en dinsdag groeide dit aantal met nog eens 400, zo meldt de Folha de S.Paulo. Het gaat vooral om dit soort oproepen.

Ook rechtse politici maken zich hieraan schuldig. Guilherme Kilter , vroom baptist, pas gekozen congreslid uit Paraná, publiceerde een video waarin hij onder andere zei: “Twee dagen na de verkiezing van Lula komt het mij voor dat de beweging Ontsla een aanhanger van de PT (Lula´s partij), sterker is dan ooit en niet zonder reden. De grootste crisis in de geschiedenis van Brazilië klopt op de deur en de ondernemers moeten daarop plannen. Als U in Uw bedrijf moet bezuinigen of een regorganisatie doorvoeren, begin met de aanhangers van de PT.” Het Ministerie van Arbeid eist nu dat Kilter afstand neemt van deze video. Het verzoekt de nieuwbakken afgevaardigde met klem een nieuwe video op het net te zetten. Daarin moet hij dan benadrukken dat arbeiders bij verkiezingen vrije keuze hebben en dat werkgevers op geen enkele manier tot represailles ogen overgaan.

Kilter is niet de enige. Jessicão , afgevaardigde in het deelstaatparlement van Paraná en vurig lid van Bolsonaro’s Liberale Partij, schrijft op haar profiel: “Hebt U een huishoudster die op de PT stemt? Ontslaan. Uw kapper stemt op de PT? Andere kapper nemen. Die klotestem van hem schaadt je bedrijf.”

Hierover aangesproken voelde de volksvertegenwoordigster nattigheid. Ze verklaarde vroom dat haar uitspraken onderdeel waren van een democratisch debat en absolúút niet bedoeld ter verdediging van “discriminerende praktijken of het gebruik van politieke voorkeuren voor het verbreken van professionele banden”.

Zo hoopt ze vervolging te voorkomen. Er staat een boete op van tienmaal het hoogste salaris in heel Brazilië. En je krijgt van officiële instanties geen leningen of subsidies meer.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als het opkomende schandaal rond het UWV en de affaire rond het Groninger aardgas.

Beluister het Geheugenpaleis , de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de Franse revolte.