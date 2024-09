Aangrijpend: kinderen in gesprek met hun moeder over #MeToo Kijk Nou • 08-04-2018 • leestijd 1 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

Nu meer en meer mensen hun ervaringen met seksueel misbruik delen via #MeToo, zijn er veel ouders die besluiten het onderwerp met hun eigen kinderen te bespreken. Immers, het misbruik kan op elke leeftijd plaatsvinden en met de vele gedeelde verhalen komt voor veel ouders het brute besef dat er niet zoiets is als ‘te jong’.

In een aangrijpende video, gemaakt door productiebedrijf Cut, is te zien hoe kinderen in tranen uitbarsten wanneer ze een openhartig gesprek voeren met hun moeder over #MeToo. Zo geeft de kleine jongen Nolan toe bang te zijn, vertelt Illiana over een incident met een jongen op school. Mieraye raakt van streek wanneer ze ontdekt dat haar moeder seksueel misbruikt is op jongere leeftijd.