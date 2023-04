Aangifte tegen veeverzamelplaatsen: Mishandeling dieren geen uitzondering, maar regel Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Misstanden op veeverzamelplaatsen zijn geen uitzondering, maar regel. Dat zeggen ooggetuigen tegen dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Dit naar aanleiding van schokkende beelden die dinsdag gepubliceerd werden door onderzoeksgroep Ongehoord. Daarop waren onder andere moederkoeien te zien die niet meer konden lopen, ziek, kreupel of doodsbang waren. Ook met kalfjes van amper twee weken oud wordt niet zachtzinnig omgegaan. Ze worden geslagen, getrapt en opgedreven met stokken en tasers. House of Animals kreeg daarop nieuwe schokkende beelden toegestuurd gemaakt in Hoogblokland (ZH).

Deze nieuwe video toont een ontluisterend beeld van de routine in Nederland aangaande diertransporten en het toezicht op dierenwelzijn. House of Animals omschrijft: "Een vrachtwagen geladen met koeien staat te wachten bij veeverzamelplaats Teus Kuiper in Hoogblokland. In de veewagen bevinden zich 4 zieke dieren die onder geen beding op transport hadden gemogen. Dat dit wel gebeurt is een overtreding van de Europese Transportverordening en in strijd met alle gangbare dierenwelzijnsnormen."

Dierenarts Paul Boers zegt aan de lichaamstaal van de koeien te kunnen zien dat het slecht met ze gaat:

“Deze dieren zijn duidelijk in stress, hebben hun oren naar achteren en loeien. De dieren links in het compartiment liggen met een kop onder de buurman. Zo zullen ze nooit gaan liggen als ze gewoon op eigen kracht pijnloos, of zonder hulp lopend de wagen in zouden zijn gegaan.“

Bours vermoedt dat het laden van de koeien niet zachtzinnig heeft plaatsgevonden. Ook concludeert hij dat handhavend toezicht ontbrak tijdens het in Hoogblokland gefilmde transport:

“Het transport moet, zoals de Europese Transportverordening vereist, zonder oponthoud tot de plaats van bestemming worden uitgevoerd. De omstandigheden voor het welzijn van de dieren moeten daarbij regelmatig gecontroleerd en naar behoren in stand gehouden worden. Als er wel gecontroleerd zou zijn en het welzijn wel naar behoren in stand was gehouden, dan had het transport van deze vier koeien sowieso niet plaatsgevonden. En als het transport alsnog heeft plaatsgevonden, dan had er adequaat hulp voor de dieren moeten zijn ingeroepen en had het transport zo snel mogelijk naar een locatie moeten rijden waar deze hulp kon worden geboden. Het tegendeel is echter waar; het transportmiddel staat zelfs stil.”

Ooggetuigen laten aan House of Animals weten dat het woord ‘incident’, zoals de NVWA deze zaken doorgaans omschrijft, op geen enkele wijze de lading dekt. Misstanden op veeverzamelplaatsen zijn geen uitzondering of incident, maar regel. Karen Soeters van House of Animals:

“Om een einde te maken aan deze praktijken doen we deze week aangifte tegen twee Nederlandse veeverzamelplaatsen. De nieuwe beelden bevestigen wat we allang wisten: de NVWA treedt alleen op voor de bühne, maar als ze denken dat niemand kijkt gebeuren in ons land de meest vreselijke dingen met dieren. Dat moet stoppen en daar vecht House of Animals voor.”