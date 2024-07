Aangifte tegen AfD wegens gebruik nazi-symboliek in verkiezingsposter Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

De AfD, een door Geert Wilders gesteunde extreemrechtse partij in Duitsland, verspreidt verkiezingsposters met wat sterk op nazi-symboliek lijkt. Op de foto is een hagelwit gezin te zien met drie kinderen en twee ouders die de armen gestrekt omhoog houden zodat het de Hitlergroet lijkt. ‘Wij beschermen jullie kinderen’ leest de slogan.

Anja Kreisel, kandidaat in de oostelijke deelstaat Brandenburg voor Die Linken, een zusterpartij van de Nederlandse SP, heeft aangifte gedaan. In een verklaring op Instagram zegt ze: “Deze poster is een bewuste provocatie, die de grenzen van wat acceptabel is verder opzoekt. Als vertegenwoordiger van veel betrokken burgers van onze stad zie ik het als mijn plicht om tegen dergelijke uitingen op te treden. Het is alarmerend en onaanvaardbaar dat rechtse populistische krachten het imago van onze stad beschadigen. Met dergelijke provocaties saboteren ze niet alleen onze reputatie, maar brengen ze ook actief de toekomstige kansen en het ontwikkelingspotentieel van Frankfurt (Oder) in gevaar. We moeten een daarom een helder standpunt innemen tegen deze destructieve tendensen en een klimaat bevorderen dat vooruitgang, diversiteit en cohesie in onze stad juist ondersteunt."

De AfD speelt de vermoorde onschuld en zegt dat de armen het dak van een huis voorstellen. Dat staat ook in de informatie op de stocksite waar de foto vandaan gehaald is want het thema is de aanschaf van een nieuwe woning. De foto is overigens gespiegeld gebruikt waardoor het de man is die de omstreden groet lijkt te brengen met de rechterarm. Volgens Duitse media stellen de voorwaarden van de stocksite dat het verboden is de foto te gebruiken voor politieke propaganda.

Erg Duits is de foto overigens niet. De foto is gemaakt door een in Rusland woonachtige Russische fotografe. Uit foto's op Instagram blijkt dat het haar eigen gezin is. De AfD is overigens een bondgenoot van Poetin.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart om vast te stellen of er sprake is van een schending van de wet. In september vinden verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten Saksen, Thüringen en Brandenburg plaats. De rechts-radicale AfD wordt volgens de peilingen in alle drie de deelstaten de grootste partij, schrijft het Duitsland Instituut.