Aan het agressieve en domme rotvolk van Berlicum Opinie

Steenezels, laat ik beginnen met even vast te stellen wie ik precies bedoel. Ik bedoel de akelige hufters en de weerzinwekkende types die het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel aanvielen en die nu aan een of ander hek varkenspoten hebben opgehangen. Ik bedoel dus niet de inwoners van Berlicum. Die schamen zich over het algemeen dood over jullie wangedrag dat een mooi Brabants dorp in een kwaad daglicht stelt.

Ik bedoel dus uitsluitend de daders die onder het deksel van de nacht hun lafheden hebben bedreven. En ik stel daarmee op één lijn de kwaadaardige politici die het geestelijk klimaat scheppen waarin jullie wangedrag voor een heldendaad doorgaat en voor een vaderlandslievende actie. In politiek Den Haag wordt de stemming gemaakt door types als Wilders, Baudet en Faber. Jullie zijn de nuttige idioten. Jullie zullen zien dat ze straks afstand van jullie nemen want geloof me: je staat alleen als puntje bij paaltje komt.

Ik ben katholiek gedoopt. Mijn vormnaam is Ernestus. Jullie kunnen me geloven als ik de volgende informatie verschaf. Moslims eten géén varkensvlees. Dat is verboden behalve als er een medische noodzaak is. Heel veel islamieten vinden daarnaast bovendien dat je geen varkens mag bezitten, net zo min als honden. Jullie denken met je stomme kop dat je de locatie voor het AZC hebt ontwijd door er varkenspoten op te hangen. Dat is dus niet het geval. Dat heeft er niets me te maken. Moslims lachen zich een kriek om zulke acties. Ze zouden zich ook een ongeluk hebben gelachen als jullie plechtig flessen jenever hadden uitgegoten op het terrein van het toekomstige AZC. Bij mij in de stad is een moskee gevestigd in een pand waar mijn opa nog een kwart eeuw lang whisky heeft gestookt. Maar jullie kozen voor de varkenspoten, stijlloze types als jullie zijn. Dus dat van de jenever blijft hypothetisch.

Hoe dan ook, jullie hebben alleen maar blijk gegeven van je eigen grondeloze domheid. Wat me nog het meest irriteert misschien is jullie volstrekte weigering om kennis te nemen van wat moslims werkelijk geloven. Je laat je meeslepen door praatjes en ophitserijen van volksmenners. Jullie controleren die niet. Jullie gaan er bovendien voetstoots van uit dat het AZC uitsluitend door moslims bevolkt zal worden. Dat weten jullie helemaal niet.

Nu zullen er zeker de nodige mensen opstaan die zeggen dat jullie je grote zorgen hebben geuit over de samenhang van jullie samenleving of zo. Dat jullie het gewone volk van Nederland zijn waarnaar moet worden geluisterd. Jullie zijn niet het gewone volk waarnaar moet worden geluisterd. Jullie zijn geen haar beter dan voetbalhooligans. Jullie zijn straatschenders. Als jullie zo optreden, moet er juist helemaal niet naar jullie worden geluisterd. Als jullie met een bende voor het gemeentehuis eieren komen gooien, moeten jullie worden weggejaagd.

Dat AZC komt er gewoon. Het zal voornamelijk bevolkt worden door brave mensen die een gevaarlijke reis hebben ondernomen om te ontkomen aan de onleefbaarheid bij hen thuis. Het probleem is dat er tussen die asielzoekers types zitten die net zo´n negatieve mentaliteit hebben als jullie zelf. Daarover is de afgelopen jaren veel publiciteit geweest. Het antwoord daarop is handhaving. Verstandige mensen stellen dan ook verstandige eisen als er een AZC komt. Ze organiseren zich. Ze oefenen druk uit op de gemeenteraad. Dat AZC is welkom als er een behoorlijke handhaving bij hoort, uitgedrukt in concrete aantallen handhavers, zodat de veiligheid in Berlicum en omgeving op een hoog peil blijft. Ook probeer je inwoners van zo'n AZC bij de dorpsgemeenschap te betrekken, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen in jullie sportclubs. Dan hoeft een taalkloof niet zo'n probleem te zijn. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is geen naïeve praat van mij. Zo werkt dat. Maar als je de bewoners van het AZC straks met zijn allen negeert en als oud vuil behandelt, dan weet je wat je kunt verwachten.

Nog iets: Berlicum telt ruim meer dan tienduizend inwoners. Dat is eigenlijk een stadje. Op dat getal maken 350 bewoners van een AZC niets uit. Houd op met nuttige idioten te zijn voor politieke oplichters maar werk aan de leefbaarheid in je eigen omgeving. Laat je niet ophitsen.

Het is nu aan het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel, waar Berlicum bijhoort, om een behoorlijk overleg met de inwoners te organiseren. Bijvoorbeeld door het houden van enquêtes en door het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten op straatniveau. Of door gewoon langs de deuren te gaan. Grote vergaderingen worden gegarandeerd door haatdragende relschoppers verpest. Je zult ook zien dat rustige inwoners die het werkelijke geluid van Berlicum vertegenwoordigen dan thuis blijven. Deze aanpak vergt veel tijd en aandacht. En je kunt als lokaal bestuur geen zekerheid bieden aan het COA of aan minister Faber, maar die draagt zelf bij aan het klimaat van haat en wantrouwen dat tot de uitbarstingen van de laatste dagen heeft geleid. Ga niet met deze politieke hooligans in gesprek. Ga met het echte Berlicum in gesprek. Ga echt luisteren, aan de deur, in buurtcentra, overal. En verspreid juiste en betrouwbare informatie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

