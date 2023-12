Aan de vrouwen en hun ongeziene prestaties Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: MultCo Communications

Laten we een ode brengen aan de vrouw, die ongeziene heldin.

Aan de vrouw die met betraande wangen op het toilet zit, haar moed verzamelt in de stilte van haar geheime toevluchtsoord. Ze veegt haar tranen weg, staat op, en stapt terug in de arena, haar gezicht weer stralend alsof er niets gebeurd is. Een staande ovatie voor haar, want zij is een krijger.

Aan de vrouw die diep zucht voordat ze de auto start, haar energie verzamelt na een lange werkdag om thuis het fort te besturen. Ze draait de sleutel om, zet de radio aan en zingt mee met het liedje op de radio, haar kracht hervindend in de melodie. Een toost op haar, want zij is een doorzetter.

Aan de vrouw die verdrietig in de spiegel kijkt, haar reflectie niet passend bij de normen van de wereld. Ze kijkt dieper, voorbij het oppervlak, en ziet de schoonheid in haar uniekheid. Een lofzang voor haar, want zij is prachtig.

Een lach, aan de vrouw die alles kan omtoveren tot een grap, haar humor als een schild in de strijd tegen de dagelijkse sleur. Zij die met een kwinkslag de zwaarste last lichter maakt, het donkerste uur verlicht. Een schouderklopje voor haar, want zij is het zout der aarde.

Aan de vrouw die zorgt voor haar dierbaren, haar zorgzaamheid kent geen grenzen. Zij die troost biedt en harten heelt, haar liefde stroomt over, ondanks haar eigen wonden. Een bloem voor haar, want zij is een baken van licht.

Aan de vrouw die de nachten doorhaalt, haar ideeën en dromen tot leven brengt in de stille uren. Zij die krabbelt en krast op het canvas van de tijd, haar creativiteit een prachtig testament van haar geest. Een ster voor haar, want zij is een maakster van wonderen.

Aan de vrouw die de wind trotseert, haar wil sterker dan de storm. Zij die vasthoudt en volhardt, haar kracht schuilt in haar vastberadenheid. Een hoed af voor haar, want zij is een rots in de branding.

Aan alle vrouwen, gemarginaliseerd en vergeten, hun stemmen verstomd in de wind. Zij die blijven opstaan, blijven vechten, blijven dromen. Een hulde aan hen, want zij zijn de ongeziene heldinnen van onze tijd.