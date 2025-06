Aan de PVV-stemmer Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 498 keer bekeken • bewaren

Je bent geen strijder tegen onrecht. Je bent een volger en je hebt je autonomie ingeleverd bij een demagoog.

Aan de PVV-stemmer,

Je stemt op Wilders. Al jaren. Je bent dan ook al jaren boos. Ontevreden. Gefrustreerd. Je voelt je belazerd en tekort gedaan door ‘de gevestigde orde’. Je bent misschien wel weggezet als dom of racistisch als je iets zei over islam of migratie. En dus blijf je kiezen voor de man die het hardst schreeuwt dat alles de schuld is van de ander.

Dat voelt goed, hè?

Iemand die handen en voeten geeft aan wat jij voelt. Die ‘durft te zeggen waar het op staat’. Die niet deugen wil. Je identificeert je met hem: ‘hij zegt wat ik denk’. Maar Geert Wilders is een sluwe vos en voedt jouw primitieve brein. Het deel dat wil schoppen, haten, afrekenen. Het voelt als kracht, maar het is puur onvermogen. Of onwil.

Je bent geen strijder tegen onrecht. Je bent een volger en je hebt je autonomie ingeleverd bij een demagoog. Hij houdt je verslaafd aan slachtofferschap, zodat je zelf nooit verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Alles is immers de schuld van een ander. Jij hoeft niets te doen.

Dat voelt goed, hè?

Liever blijf je in de comfortzone van simpele verklaringen en schuldprojectie dan dat je emotioneel volwassen wordt en gaat nadenken. Je mist de moed om te erkennen dat problemen ingewikkeld zijn. Je moet er niet aan denken dat je kwesties vanuit verschillende perspectieven zou moeten benaderen, dat je moet nuanceren, dat je op je eigen gedrag moet reflecteren of naar je eigen blinde vlekken kijken. Als je boos en verongelijkt blijft en naar anderen blijft wijzen, hoef je dit allemaal niet te doen. Dan kun je heerlijk achterover blijven leunen, in slachtofferschap blijven hangen en hoef je nooit die stap te zetten naar volwassen burgerschap.

Je kiest voor een man die hetzelfde doet als jij: hij durft geen verantwoordelijkheid te dragen. Hij duikt weg als het te heet wordt onder z’n voeten. Denk je nou echt dat hij iets voor jou doet? Nee. Hij doet alles voor zichzelf. Hij heeft alleen jouw stem nodig om macht te verkrijgen. Hij parasiteert op jouw frustratie en jij laat het gewoon gebeuren.

En word jij er beter van? Nee, natuurlijk niet. Geert Wilders voedt jouw woede, maar verandert jouw leven niet. Je energierekening daalt niet. De boodschappen blijven duur. De benzine ook. Je huur blijft hoog. Er komt nog steeds geen woning voor je kind. De zorg wordt verder uitgehold, het onderwijs nog meer uitgekleed. En intussen stroomt het geld naar de allerrijksten en de multinationals. Zijn obsessieve fixatie op asielzoekers levert geen oplossing op. Juridisch niet haalbaar. Moreel uitgehold. Praktisch onwerkbaar. Maakt niet uit, als hij daarmee jouw stem wint.

Je voelt je misschien even gezien, maar je wordt niet geholpen. Je leven wordt niet stabieler, veiliger of eerlijker. Wat je wél krijgt? Meer conflict. Meer polarisatie. Meer stilstand. Meer ellende. De samenleving verhardt. Mensen staan steeds vaker tegenover elkaar. En ja, daar werk jij gewoon aan mee. Stem de volgende keer eens niet uit woede, maar vanuit wijsheid. Daar worden we allemaal beter van.