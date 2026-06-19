Aan de lange lijst dingen die Trump niet kan, voegen we toe: een medaille omhangen

Er zijn veel dingen die Trump niet kan: een coherente zin vormen, een zelfbegonnen oorlog tot een succesvol einde brengen, de waarheid spreken, een vijver repareren, geen ruzie maken met werkelijk iedereen, een paraplu opvouwen, op tijd van het podium stappen bij een prijsuitreiking, succesvolle artiesten op zijn feestjes laten optreden, een Nobelprijs in de wacht slepen, de naam van zijn echtgenote onthouden, wakker blijven tijdens belangrijke vergaderingen, slapen op gezonde tijdstippen, en de lijst gaat door en door en door.

Aan die toch al indrukwekkende lijst kan iets nieuws worden toegevoegd: een medaille omhangen. Tijdens de uitreiking van de medal of honor, de belangrijkste militaire onderscheiding, aan majoor Nicholas Dockery voor zijn verdiensten in Afghanistan, kwam de 80-jarige Trump ernstig in de problemen. Het is een medaille die om de hals wordt gehangen, waarbij de president ceremonieel eigenlijk alleen het gespje aan de achterkant in elkaar moet schuiven. Naar meerdere vruchteloze pogingen besloot Trump om er dan maar gewoon een knoop in te leggen. Het stalen gezicht van Dockery is daarbij haast een nieuwe medaille waard.