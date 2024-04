Aan de formatietafel worden vrijheid en democratie in gevaar gebracht Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 589 keer bekeken • bewaren

Het is verbijsterend hoe Pieter Omtzigt en zijn zwaargewichten zich laten piepelen

De onderhandelaars aan de formatietafel zijn een noodlottig pad opgeslagen. Zij willen vrijheid en democratie opofferen om de bokkige Geert Wilders te behagen. Het lijkt over een enkel heikel onderwerp te gaan maar er wordt een grens definitief overschreden: waar wet en recht je in de weg staan, schuif je die opzij.

Verleden week werd al duidelijk dat Wilders alleen een asieldeal accepteert die veel genadelozer is dan de huidige wetgeving en de internationale verdragen toestaan. Daarom is men – wie weet op advies van die twee vroegoude engerds – een geitenpaadje gaan zoeken. Dat geitenpaadje is: roep het asielprobleem uit tot crisis. Dan kun je allerlei uitzonderingsmaatregelen nemen. Dan doen de wetten en de internationale verdragen er minder toe want die zijn gemaakt voor normale omstandigheden. De dames en heren – transgenders zullen zich niet gauw aan deze tafel wagen – laten zich daarbij inspireren door Italië. De neofascistische premier Meloni heeft daar rond de migratieproblematiek de noodtoestand uitgeroepen.

Zo lang het asielwezen officieel als een crisis wordt aangemerkt, mag een regering allerlei maatregelen nemen die de spin doctors ongetwijfeld “onorthodox” zullen noemen en misschien wel “pijnlijk maar noodzakelijk”: een zogenaamd tijdelijke asielstop, de gezinshereniging frustreren, asielzoekers die van te voren kansarm worden genoemd, min of meer op water en brood zetten. De NOS legt het allemaal haarfijn uit. Een richtgetal zoals Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas wilden, komt er niet. In plaats daarvan komt “een maximale inzet om de asielstroom te beperken”. Dit is geen concessie van Wilders. Dit is noodzakelijk om de crisis in stand te houden. Die zou immers moeten vervallen mochten zulke richtgetallen worden gehaald en het is juist de bedoeling een permanente crisis te creëren.

Het is nog maar de vraag of dit geitenpaadje niet toch ergens op wetten en verdragen doodloopt maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het principe: je kunt nu hinderlijke wet- en regelgeving zogenaamd tijdelijk opzij schuiven door allerlei maatschappelijke kwesties officieel een crisis te noemen. Zo zet de uitvoerende macht – de regering – de volksvertegenwoordiging en de rechters op tilt. Dat is precies de bedoeling van Wilders.

Aan de formatietafel worden de eerste stappen naar een autoritair Nederland gezet. Dat Caroline van der Plas dat niet door heeft, is voorstelbaar. Daarvoor mist ze het inzicht. Dilan Yesilgöz is teveel van politiek voor de dag van morgen om het gevaar in te zien. Van Pieter Omtzigt mag evenwel meer verwacht worden. Het is verbijsterend dat hij en zijn fractie van bollebozen en zwaargewichten zich zo door die Venlose linkmiechel laten piepelen.

Onthoud de datum: dinsdag 23 april 2024. Wie weet beseffen we in de nabije toekomst dat op die dag de sloop van de democratie in Nederland een aanvang nam en dat op die dag bij nader inzien het oude Nederland de geest gaf.

Het is echt de hoogste tijd voor waakzaamheid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht.