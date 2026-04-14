86-jarige Franse vrouw geboeid afgevoerd en opgesloten door Trump-gestapo ICE Actueel Vandaag

Een 86-jarige Franse vrouw zit vast in een Amerikaans detentiecentrum nadat ze begin april door Trump-gestapo ICE werd opgepakt in haar woning in Anniston, Alabama. Dat meldt HLN. Marie-Thérèse, afkomstig uit het Bretonse kustplaatsje Le Pouliguen, was in 2025 naar de Verenigde Staten verhuisd om te trouwen met de Amerikaanse oud-militair Billy, een man die ze eind jaren vijftig had ontmoet toen hij gelegerd was op een NAVO-basis bij Saint-Nazaire. Toen Billy begin 2026 overleed, bleef ze achter zonder permanente verblijfsvergunning.

In de maanden na zijn dood raakte Marie-Thérèse verwikkeld in een erfenisconflict met een van Billy's zonen, die haar volgens haar familie stelselmatig intimideerde en zelfs haar water en elektra afsloot. Ze schakelde een advocaat in en een rechtszitting was gepland voor 9 april. Zover kwam het niet, want kort daarvoor vielen Trumps stormtroepen haar woning binnen en werd ze geboeid afgevoerd naar een detentiecentrum in de staat Louisiana. Haar kinderen vermoeden dat Billy's zoon haar heeft aangegeven bij de immigratiedienst, maar bewijs daarvoor ontbreekt.