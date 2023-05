72-jarige Italiaan die zelf gat in de weg opvulde krijgt boete en moet gat in originele staat herstellen • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 571 keer bekeken • bewaren

Gat ter illustratie

Een 72-jarige Italiaanse man die het zo zat was dat de gemeente niets aan een gapend gat in de weg deed, besloot die zelf maar op te vullen. Daarvoor heeft hij nu een boete gekregen van zo’n 900 euro. Daarnaast moet hij het gat weer “in originele staat” opleveren. Het vonnis zorgt in heel Italië niet alleen voor ophef, ook brengt het een discussie op gang over de slechte staat van de wegen in het land.

De gepensioneerde Claudio Trenta kaartte het probleem van het 30 centimeter brede gat bij een zebrapad meermaals aan. De gemeenteraad van Barlassina, een klein plaatsje in Lombardije, deed niets met de klachten. En dus ging Trenta zelf maar met asfalt aan de slag en vulde het gat op. Eind goed al goed, dacht hij.

De Italiaanse bureaucratie dacht daar heel anders over. In een brief die Trenta ontving van de politie staat dat hij met zijn herstelwerkzaamheden de verkeersregels heeft overtreden. Hij heeft daarom een boete van 882 euro gekregen voor het uitvoeren van een potentieel gevaarlijke klus in de openbare ruimte zonder vergunning. Behalve de boete moet hij ook het gat weer openmaken.

“Als ze denken dat ik achterlijk ben, dan hebben ze het mis,” laat Trenta weten aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. Trenta zegt dat de gemeente hem uitgedaagd heeft en nu een zelf een klacht indient tegen de gemeente wegens nalatigheid. Op sociale media regent het intussen steunbetuigingen van andere Italianen die zelf ook gefrustreerd zijn door de slechte wegen en zien dat er niets mee gebeurt.

Trente zelf is ondertussen dinsdag te gast in het tv-programma Le Iene om zijn verhaal te vertellen. Vooruitlopend daarop liet hij al weten: “Ik zal tot het bittere einde vechten om deze boete ongedaan te maken, want naar mijn mening is het onrechtvaardig. Waarom mij een boete geven in plaats van degenen die van het probleem afwisten en niet hebben ingegrepen?”