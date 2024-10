‘7 Oktober was verschrikkelijk, maar het is niet zo dat het op 6 oktober allemaal fantastisch was’

“We kunnen hier niet als wereld naar blijven kijken”, is zijn conclusie. “De wereld moet ingrijpen, want Israël gaat niet stoppen. Zij vinden namelijk dat 7 oktober verschrikkelijk was. Dat is ook terecht, want het was ook verschrikkelijk. Maar het is niet zo dat het op 6 oktober allemaal fantastisch was. Dat gaat Israël zelf nooit begrijpen. In de regering zitten mensen die in de Messias geloven, die geloven dat God het allemaal aan hen gegeven heeft en die geloven dat joden betere mensen zijn dan mensen die toevallig niet joods zijn.”