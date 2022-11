60-Plussers zonder herhaalprik lopen veel grotere kans op ziekenhuisopname

Ouderen die de nieuwste herhaalprik tegen corona hebben gehaald, lopen veel minder kans om met covid in het ziekenhuis of op de intensive care te belanden. Afgelopen maand was de kans dat onlangs gevaccineerde 60-plussers in het ziekenhuis terechtkwamen maar liefst 2,7 keer kleiner in vergelijking met leeftijdgenoten die de prik niet hadden gehaald. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.