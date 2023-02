58 Migranten overleden door schipbreuk, lichamen aangespoeld aan Italiaanse kust Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Bij een schipbreuk zijn 58 migranten, onder wie kinderen, omgekomen. Hun lichamen zijn aangespoeld aan het Italiaanse strand Steccato di Cutro, een kustplaats in de buurt van de stad Crotone, of op zee gevonden. Een vermoedelijke mensensmokkelaar is aangehouden.

De houten zeilboot vertrok drie of vier dagen geleden uit Izmir, Turkije. Het is onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren van het schip, dat te zwaar beladen was. De kustwacht spreekt over zo’n 120 mensen, terwijl verschillende opvarenden zeggen dat er tussen de 140 en 150 mensen meevaarden. Enkelen spreken over tot zeker 250 mensen.

Het schip botste tegen de rotsen voor de kust van de Italiaanse regio Calabrië en brak in tweeën. Manuele Curra, ambtenaar van de Italiaanse provinciale overheid, meldt dat ruim 80 mensen het ongeluk overleefden en 20 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Sommige opvarenden hebben zelf de kust bereikt.

‘’Het is iets wat je nooit zou willen zien. De zee blijft lichamen terugbrengen. Onder de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen”, aldus Antonio Ceraso, burgemeester van Cutro.

De mensen die aan boord waren komen uit Pakistan, Afghanistan en Somalië. De vermoedelijke mensensmokkelaar zelf komt uit Turkije. In het wrak zou ook een document gevonden zijn van een andere verdachte. Het is onduidelijk of deze is gevlucht, vermist of zelf tot de slachtoffers behoort.

De politie en hulpdiensten zijn op het strand bij Steccato di Cutro. Patrouilleboten en een helikopter van de kustwacht bieden hulp aan de reddingsactie.

De Italiaanse premier Meloni zegt ‘’diep bedroefd’’ te zijn over ‘’de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd.’’ Ze liet weten dat ze zich met haar regering wil inzetten om deze boottochten te voorkomen. Dit wil ze doen door onder meer ‘’volledige medewerking’’ te eisen van de landen waar de migranten vandaan komen en waarvandaan de boten vertrekken.