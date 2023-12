40-45 De Musical? Een brug te ver

“Hoera! Opa wordt 92 en hij is nog in goede gezondheid, dus dat gaan we vieren!”

“En wat geef je een 92-jarige in hemelsnaam cadeau. Opa is voorstander van natuur, milieu en zijn generatie is genetisch duurzaam. Hij is al zeker tien jaar aan het ontspullen en met een etentje doen we hem ook geen plezier.”

“Opa is van de Hollandsche pot, geen fratsen en hij eet het liefst van zijn eigen bord.”

“Laten we hem dan een ervaring cadeau doen, dat vind hij vast geweldig.”

“Uitstekend idee. Iemand een suggestie?”

“Wat dachten jullie van 40-45 De Musical, opa zat vroeger toch bij het verzet ofzo?”

“Nee joh, hij als enige in Nederland niet, maar tof idee, boek jij de tickets?”

“Gezellig!”