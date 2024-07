4 juli zou geen Amerikaanse feestdag moeten zijn, maar een dag van rouw Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Trump is niet de grove onderbreking van de normale gang van zaken in het land van de 'vrijen'. Hij is slechts het meest eerlijke gezicht ervan.

In juli worden er veel 'Onafhankelijkheidsdagen' uitgeroepen. En het is altijd een soort van dubbel als ik deze 'Onafhankelijkheidsdagen' dagen analyseer of erover lees.

Maar terug naar the States.

De vierde van juli is de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, één van de belangrijkste data op de kalender van het land. Het is een dag waarop mythe en hypocrisie botsen.

En eigenlijk nog steeds...

In 1852 werd Frederick Douglass, de autodidactische voormalige slaaf en groot kampioen van de abolitionistische beweging van het land, uitgenodigd om de hoofdtoespraak te houden op een evenement georganiseerd door een plaatselijke anti-slavernijvereniging. De toespraak die hij hield – later getiteld 'Wat is voor de slaaf de vierde juli?' – kwam neer op een schrijnende aanklacht tegen de regelrechte hypocrisie, die toen en nu deze jaarlijkse viering beschrijft ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsverklaring van het land van de Britse kroon; 1776.

Douglass:

"Wat is voor de Amerikaanse slaaf jouw Fourth of July? Ik antwoord, een dag die hem, meer dan alle andere dagen van het jaar, het grove onrecht en de wreedheid onthult waarvan hij voortdurend het slachtoffer is. Voor hem is jouw feest een schijnvertoning; je beroemde vrijheid, een onheilige vrijheid; je nationale grootheid, zwellende ijdelheid; je vreugdegeluiden zijn leeg en harteloos; jouw aanklacht tegen tirannen, onbeschaamdheid met een koperen front; je kreten van vrijheid en gelijkheid, holle spot; jouw gebeden en hymnen, jouw preken en dankzeggingen, met al uw religieuze parade en plechtigheid, zijn voor hem louter bombast, fraude, bedrog, goddeloosheid en hypocrisie – een dunne sluier om misdaden te verdoezelen die een natie van wilden te schande zouden maken.

De slavernij werd in Amerika 'op papier' afgeschaft aan het einde van een meedogenloze en bloedige burgeroorlog die woedde tussen 1861 en 1865, waarbij de vrije staten van het Noorden, bekend als de Unie, tegenover de zuidelijke slavenhoudende staten van de kortstondige Confederatie stonden.

Deze zuidelijke Confederatie was echter slechts de meest voor de hand liggende manifestatie van het blanke supremacistische karakter van een natie die oorspronkelijk tegen het einde van de 18e eeuw door witte slaveneigenaren werd gesticht. Het is een natie waarvan de ontwikkeling onmiddellijk daarna ten koste ging van de uitroeiing en vernietiging van de inheemse Indiase bevolking.

Daarbij ontstond een cultuur van geweld en wreedheid, die vandaag de dag wordt weerspiegeld in een wapencultuur die even pervers als moorddadig is.

Chris Hedges onderzocht deze cultuur in huiveringwekkend detail in zijn achtenswaardige boek ‘Wages of Rebellion’.

"Amerika is gevormd en gevormd door slavenpatrouilles, scherpschutters, rechercheurs van Pinkerton en Baldwin-Felts, bendes van stakingsbrekers, ingehuurde wapenmisdadigers, bedrijfsmilities en het American Legion – oorspronkelijk rechtse veteranen uit de Eerste Wereldoorlog die vakbondsagitatoren aanvielen… Burgerwachtgroepen in Amerika zijn het vooral blanke mannen die vaak op mensen van kleur en radicalen jagen. Zij vormen de ideologische voorhoede van het kapitalisme, de stoottroepen die worden gebruikt om populistische bewegingen te breken en de onderdrukten te tiranniseren.”

Voor veel gekleurde mensen vallen politiediensten in heel Amerika in de categorie van de burgerwachtgroepen die Hedges beschrijft, gezien de schokkende regelmaat waarmee vooral ongewapende zwarte mannen het slachtoffer zijn van schietpartijen en brutaliteit door de politie.

Ondanks de toenemende polarisatie binnen de Amerikaanse - maar ook onze - samenleving tussen de superrijken en alle anderen, is het Amerikaanse exceptionisme gecultiveerd en omarmd door de politieke en mediaklasse van het land, gegroeid in combinatie met de overweldigende en aanmatigende culturele, geopolitieke, economische en militaire macht van het land.

Dit gevoel van exceptionisme – geworteld in een hypermannelijke identiteit, ontleend aan de mythen rond de grenzen van het land en het pioniersverleden – heeft brutaliteit en geweld op grote schaal genormaliseerd en gelegitimeerd.

Want net zoals de politiediensten in het land in naam van de openbare orde op gekleurde mensen jagen, is het Amerikaanse leger jarenlang ingezet tegen gekleurde landen in naam van de hegemonie, met verwoestende en rampzalige gevolgen.

Toen Barack Obama, de eerste zwarte president van het land, in 2014 tijdens een toespraak voor afgestudeerden van de elite West Point Military Academy uitriep: ‘Ik geloof in het Amerikaanse exceptionisme met elke vezel van mijn wezen’, deed hij dat als president die partij was geweest in de vernietiging en decimering van Libië in 2011; de president wiens illegale drone-oorlog duizenden burgers had gedood; die president die thuis geen serieuze maatregelen had genomen om een ​​einde te maken aan de massale opsluiting die zijn liberale ‘progressieve’ voorganger Bill Clinton in 1994 had geïntroduceerd met zijn beruchte omnibus-misdaadwet.

Bovendien prees Obama het Amerikaanse exceptionisme als de president die Chelsea Manning gevangen had gezet wegens het blootleggen van de omvang van de Amerikaanse oorlogsmisdaden en wreedheden in Irak en Afghanistan, en het was ook onder zijn toezicht dat Edward Snowden werd gedwongen te vluchten en een toevluchtsoord in Rusland te zoeken. Voor het durven onthullen van het bestaan ​​van een programma van massale surveillance door de Nationale Veiligheidsdienst, dat in strijd is met de grondwet van het land.

Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat Trump niet de aberratie is die door zijn liberale tegenstanders wordt afgebeeld. Hij is niet de grove onderbreking van de normale gang van zaken in het land van de 'vrijen'. Hij is slechts het meest eerlijke gezicht ervan, misschien zonder de finesse van zijn voorgangers, maar nog steeds volledig in overeenstemming met hun bereidheid om het recht van Washington om de wereld te regeren te laten gelden.

In de jaren dertig vatte de gepensioneerde generaal-majoor Smedley Butler de brute realiteit van het Amerikaanse buitenlandse beleid samen in zijn beroemde anti-oorlogstoespraak ‘War Is A Racket’, die later werd uitgebreid tot een boek met dezelfde naam:

"Ik heb geholpen om Mexico, vooral Tampico, veilig te maken voor de Amerikaanse oliebelangen in 1914. Ik heb geholpen om van Haïti en Cuba een fatsoenlijke plek te maken voor de jongens van de National City Bank om hun inkomsten te innen. Ik heb geholpen bij de verkrachting van een zestal Midden-Amerikaanse republieken voor de voordelen van Wall Street. De staat van dienst op het gebied van afpersing is lang. Ik hielp Nicaragua te zuiveren voor het internationale bankiershuis Brown Brothers in 1909-1912 (waar heb ik die naam eerder gehoord?). Ik bracht in 1916 licht naar de Dominicaanse Republiek voor de Amerikaanse suikerbelangen. In China hielp ik ervoor te zorgen dat Standard Oil ongehinderd zijn gang kon gaan."

De Amerikaanse staat van dienst op het gebied van het direct en indirect omverwerpen van nationale regeringen in bijna elk deel van de wereld is even lang als afschuwelijk. Het land heeft kernwapens gelanceerd tegen burgers in Japan, miljoenen gedood in Korea en Vietnam, Irak vernietigd, en zoals gezegd was het betrokken bij de vernietiging van Libië in 2011, waarbij het hulp verleende aan enkele van de meest extreme en krankzinnige terroristische organisaties die de wereld ooit heeft gezien.

Bovendien heeft Washington meerdere opeenvolgende regeringen die op elk moment betrokken zijn geweest bij economische oorlogvoering tegen meerdere staten, terwijl ze het internationaal recht met naakte en openlijke minachting behandelen.

In 1852 maakte Frederick Douglass zich geen illusies over de grimmige realiteit van Amerika, in tegenstelling tot de mythen die werden gebruikt om het eigen volk en de mensen over de hele wereld te laten geloven dat Amerika het land van de vrijen is. Vandaag, in 2024, hebben we het over een natie die aantoonbaar meer bloed heeft vergoten en meer verwoestingen heeft aangericht dan enig ander land in de menselijke geschiedenis.