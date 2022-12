3FM-dj Ilhane belt nachtelijke dickpic-verstuurder even op

DJ Ilhame Ajouaou kreeg tijdens haar show in de nacht van zondag op maandag een berichtje toegestuurd in de 3FM-app met de tekst "wij swingen lekker mee". Dat is normaal gesproken een uiting van gezelligheid, luisteraars laten zo weten dat ze genieten van het programma. Maar in dit geval zat er een foto bij van een mannelijk geslachtsdeel, een zogeheten dickpic. Die digitale vorm van potloodventen is een ware plaag. Ilhame besloot het er niet bij te laten zitten en belde de afzender tijdens de uitzending. Die schrompelde in no time ineen en beloofde plechtig dit nooit meer te doen.