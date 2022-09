21 migranten gered die Het Kanaal wilden oversteken

13 jul. 2020 - 6:04

@GoudenBergen: op zich klopt het ook dat je in Engeland ( in ieder geval tot voor Brexit in 2016) als migrant die iets wil ondernemen ( bedrijf oprichten) en niet te beroerd was om handjes uit de mouwen te steken ( lees: vaak al het werk wit of zwart te accepteren om te overleven ) aan de overkant van het Kanaal beter af was. Er heerst inmiddels in grote gedeelte van het VK en dan vooral Engeland een vijandig klimaat jegens migranten zelfs tegen hoog opgeleide blanke EU burgers die er al jaren wonen en niet concurreren op de arbeidsmarkt met verarmde witte arbeidersklasse, en weet je wel hoe de stemming is jegens migranten met een andere huidskleur en / of geloof. Het is niet voor niets dat de grotere Nederlandse gemeenten sinds enkele jaren worden geconfronteerd met de Brexit Somaliers, een groep Somaliers die eind jaren negentig begin deze eeuw met duizenden , na hun Nederlands Paspoort in ontvangst te hebben genomen ( Naturalisatie ging toen nog sneller dan nu en inburgeringsplicht in Nederland was er nog niet)al snel als nieuwe EU burgers doorreisde naar het „beloofde land“ het VK om daar aan hun toekomst te bouwen ipv het toch wat benepen, bureacratische en bemoeizuchtige Nederland waar ze zich vaak niet op hun waarde geschat voelde. Nu ze na Brexit referendum het „andere gezicht“ van de VK hebben leren kennen keren door de vijandigheid jegens hun in de VK met hun Nederlandse paspoort massaal terug naar Nederland ( zonder hier eerst huisvesting en/ of baan te regelen) en verbazen zich er vervolgens dat ze, i.t.t. bij aankomst als asielzoeker, zich al remigrant niet echt welkom voelen en de gemeenten niet met een uitkering en woning klaar staan zoals destijds bij binnenkomst als asielzoeker. Wat dat betreft is er ook in Nederland veel veranderd in twintig jaar !