2025 was dodelijkste jaar voor journalisten ooit, twee derde van alle moorden gepleegd door Israël Actueel Vandaag

2025 was het dodelijkste jaar ooit voor de internationale pers. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Committee to Protect Journalists (CPJ). In totaal kwamen 129 journalisten en mediamakers om het leven, het hoogst geregistreerde aantal sinds CPJ in 1992 begon met het bijhouden van deze cijfers. Het is bovendien het tweede jaar op rij dat het dubieuze record werd gebroken.

Israël is verantwoordelijk voor twee derde van alle journalistendoden wereldwijd. Het Israëlische leger doodde in 2025 in totaal 86 journalisten, onder wie meer dan zestig Palestijnse journalisten die vanuit Gaza de genocide in beeld brachten. Daarmee heeft de regering van Benjamin Netanyahu meer journalisten gedood dan alle andere regeringen sinds CPJ begon met documenteren. In 47 gevallen stelde CPJ vast dat journalisten bewust werden vermoord vanwege hun werk, wat een oorlogsmisdaad is volgens het internationaal humanitair recht. Israël was verantwoordelijk voor 81 procent van die gevallen.

Een opvallende en zorgwekkende trend is de sterke toename van dronemoorden op journalisten: van slechts twee gevallen in 2023 naar 39 in 2025. Veruit de meeste van die aanvallen (28) waren Israëlische drone-aanslagen in Gaza. Daarnaast werden journalisten ook gedood door Russische drones in Oekraïne, door het Soedanese paramilitaire RSF en door Houthi-strijders in Jemen. In Oekraïne kwamen vier journalisten om het leven, in Soedan negen.