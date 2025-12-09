2025 dodelijk jaar voor journalisten, met Israël als grootste massamoordenaar Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 144 keer bekeken Bewaren

In 2025 zijn wereldwijd tot dusverre 111 journalisten gedood. Dat meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) deze week. Bijna de helft van de slachtoffers, 51 personen, werd gedood door het Israëlische genocideleger.

Een van de dodelijkste aanval op journalisten vond plaats op 10 augustus. Toen bombardeerde Israël zes journalisten die zich in een tent bij het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad bevonden. In Jemen werden dertien journalisten in een keer gedood toen het Israëlische leger de redactie van krant '26 September' bombardeerde, een van de dodelijkste aanvallen op medialocaties ooit. Naast de tientallen doden heeft Israël ook ten minste 41 journalisten zonder proces gevangengenomen.

Ook elders eiste oorlogsgeweld een zware tol: in Oekraïne werden acht journalisten gedood door Russische aanvallen, vaak met drones, en in Soedan werden zes journalisten gedood door gerichte aanvallen van de strijdende partijen. Verder werden journalisten gedood in India (4), Pakistan (3), Mexico (3) en Peru (3).

IFJ-voorzitter Dominique Pradalié spreekt van een "diep beschamende situatie" waarin regeringen wereldwijd nalaten journalisten te beschermen. "We zien gerichte aanvallen, pogingen om kritische stemmen het zwijgen op te leggen en pogingen om het publieke debat te controleren, alles in strijd met internationaal recht", aldus Pradalié. De federatie roept alle VN-lidstaten op om haast te maken met een internationaal verdrag voor de veiligheid van journalisten.