2023 was 1,5 graad warmer, duizenden doden door hitte in Frankrijk

8 feb. 2024 - 19:09

Van www.duurzaamnieuws.nl: China wekt meer zonne-energie op dan alle andere landen samen (!!!!!), maar verbrandt de helft van alle steenkool op aarde. Het mag dan een paar jaar voor liggen op de eigen doelen voor schone energie, maar het heeft ook nog steeds meer kolen nodig om de economische groei te kunnen volhouden. Grote getallen zijn een kenmerk van de Chinese economie en nu ook van de energietransitie. China's zonne-energiecapaciteit is nu 228 gigawatt (GW), meer dan de rest van de wereld bij elkaar (!!!!), volgens Global Energy Monitor. En ook in windcapaciteit, met maar liefst 310 GW, is het wereldleider (!!!!) Met nog eens 750 GW aan nieuwe wind- en zonneprojecten in de pijplijn zal China zijn doelstelling van 1.200 GW in 2030 vijf jaar eerder halen. Als je, zoals China, het land bent op de wereld met de meeste inwoners, is het zo gek niet dat je ook de grootste energieverbruiker bent. Wij, in het 'moderne' kapitalistische westen, hebben onze welvaart volledig te danken aan eerst de kolen en later het gas. China is nog niet zo lang zo welvarend als wij. Hebben inderdaad nog kolen nodig, maar liggen met zonne-energie en wind voor op de rest van de wereld. Ja. China is een geweldig voorbeeld.