14 juli is een keerpunt, een waterscheiding in de Amerikaanse geschiedenis Opinie • Vandaag

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Politieke hooligans, bully’s en deplorables hebben de politieke arena gekaapt.

Donald Trump, presidentskandidaat voor de Republikeinen, promoveerde van veroordeeld misdadiger naar Martelaar en Icoon van de Strijdbaarheid. En dat, omdat een of andere randfiguur een daad wilde stellen. De rauwe, berekenende Trump zette de aanslag meteen in om te scoren en nog meer te polariseren. De Democraten, met name President Biden, reageerden zoals het elke nette politieke organisatie betaamt. Zijn campagneteam was meteen bereid om - for the time being - de polarisatie, de ad hominem aan te vallen en de haatzaaierij op een laag pitje te zetten.

Maar toen kwam het nieuws dat de Republikeinse Conventie in Milwaukee gewoon doorging. Aan het einde van de week wordt meneer Trump als presidentskandidaat van de Republikeinen aangewezen. Een formaliteit. De Republikeinse partij is sinds Trump een klapmachine. Afgelopen maandag, 15 juli, werd - na weken van suspense - zijn running mate, senator JD Vance (R- Ohio) bekendgemaakt.

En toch riepen nette kranten als de New York Times en de LA Times op om de toon van de strijd te matigen. Alsof ze vreemden in Jeruzalem waren. Op 16 juli ging Joe Biden tijdens een interview met NBC’s Lester Holt, frontaal in de aanval. Lester Holt gedroeg zich merkwaardig subjectief, en Biden ging meteen in de aanval. Hij beschuldigde de mainstream media van wegkijken, en dat ze al die leugens van Donald Trump als zoete koek slikken. Hij wees op het feit dat Trump tijdens zijn periode in het Witte Huis meermaals gewelddadigheden van extreemrechtse groepen had vergoelijkt. Dat Trump de Amerikaanse economie in de soep had gedraaid. Hij noemde ook de 6 januari 2021 bestorming van het Capitool, en welke rol Trump daarbij speelde. Hij zei dat Donald Trump alleen van Amerika houdt als hij wint.

Het probleem is niet alleen Donald J. Trump, de 45e president van de VS.

Het probleem is niet alleen de leeftijd van Joseph Robinette Biden, de 46e president van de VS.

Het grote probleem is dat de Amerikaanse democratie archaïsch en versleten is.

Een ander groot probleem is dat de Amerikanen weigeren te accepteren dat hun instituties obsoleet zijn. Ze accepteren niet dat hetgeen eens voorlijk was, vandaag als achterlijk en antiek gekwalificeerd moet worden. Het kapitalisme heeft gefaald. De overheid besteedt te weinig aandacht aan rechten en vrijheden. En politieke hooligans, bully’s en deplorables hebben de politieke arena gekaapt. Tussen al dat politieke gespuis door meanderen de nihilisten: conservatieven, anti-modernisten en godsdienstfanaten. Zij willen de Amerikaanse samenleving met geweld terugvoeren naar de middeleeuwen.

6 januari 2021, de dag dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden, moet beschouwd worden als de generale repetitie. En nu wordt alles in gereedheid gebracht voor de final showdown. De blauwdruk om de Amerikaanse rechtsstaat te ontmantelen ligt al klaar: Een 900 pagina’s tellend gedrocht van een plan met de eufemistische titel Mandate for Leadership: A Conservative Promise .

Dit plan belooft de Amerikanen te redden van de “ Looney Left ”, en dat er om die reden een aanvang moet worden gemaakt met een “Presidential Transition Project (to help) pave the way for an effective conservative administration”.

The Daily Show besteedde uitgebreid aandacht aan Project 2025. Is het niet raar dat political comedians dit soort cruciale informatie moeten brengen, omdat de reguliere media door de wekker heen slaapt?

Even terzijde: Waarom besteedt de Nederlandse media geen aandacht aan dit duivelse plan? Wat er in Amerika gebeurt gaat de hele wereld aan. Als Trump wint dan wordt de hele wereld in die shitzooi daarzo getrokken.

Terug naar die moordaanslag. Wat een geluk dat meneer Trump net wegdook, dacht ik, terwijl ik met geknepen billen het internet doorspitte, op zoek naar informatie over de dader. Hè, hè! Gelukkig. Een witte man. Geregistreerd republikein. Wel $15 gedoneerd aan de Democratische campagnegroep ActBlue.

Stel je voor dat schutter een zwarte man was geweest. Of erger nog, een leipe linkse lul? Hoe het ook zij, dit soort radicale acties helpen niet. Ze maken de dingen alleen nog maar problematischer. Pim Fortuyn, weet u nog? Vanwege die stommiteit van Volkert van der Graaf in het Mediapark werd Fortuyn een icoon. Zonder die misdadige interventie was Fortuyn mogelijk in 2002 premier geworden van een liederlijk slecht kabinet. En al die mensen, die nog steeds geloven in dat sprookje dat er politici bestaan die menen wat ze zeggen, waren na dat avontuur voorgoed genezen geweest. Wilders was nog steeds VVD'er geweest en Baudet speelde, tot groot chagrijn van zijn buren, de hele dag allerlei preludes en andantes op de piano.