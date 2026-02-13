10 rijkste families veroorzaken helft van de klimaatschade Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 427 keer bekeken • Bewaren

Het Weense Opera Bal is een feest waar de rijke elitie van Oostenrijk in sjieke kleiding samendromt voor een exclusief avondje uit. Onder de genodigden ook Lena Schiling, Europees parlementslid voor de Groenen en zij besloot het feest op originele wijze luister bij te zetten. Ze droeg een galajurk met de tekst Tax the Rich, Save the Climate om de eis duidelijk te maken dat Oostenrijk het vermogen van ultrarijken moet gaan belasten. Denk daarbij onder meer aan erfbelasting. De Franse econoom Piketty heeft aangetoond dat het onbelast laten van extreme vermogens leidt tot een nieuw feodalisme waarbij de superrijken steeds rijker worden, vrijwel alles bezitten en de politieke macht naar zich toe trekken. Dat bedreigt ook de democratie. En het klimaat.

Schilling wijst er tegenover Euronews op dat de belasting die zij voor ogen heeft niet gericht is op gewone burgers die hun bezit na willen laten aan hun kinderen maar op de allerrijksten. Die betalen amper belasting maar laten de samenleving wel opdraaien voor hun exorbitante levensstijl. Zo zijn de 10 rijkste families van Oostenrijk, waaronder die van de oprichter van Red Bull, verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot van broeikasgassen in het land. De voorgestelde belasting moet gaan gelden voor erfenissen van een miljoen euro of meer.

"We kunnen de klimaatcrisis niet voorkomen zolang de superrijken leven van onbelaste erfenissen alsof er geen morgen is, vooral niet nu het leven voor zoveel mensen onbetaalbaar wordt. Ze hebben deze geërfde rijkdom niet zelf verdiend, net zomin als kinderen die geboren worden in armoede dat verdiend hebben. Het geld kan beter geïnvesteerd worden in kleuterscholen, openbaar vervoer en ziekenhuizen.”

Schilling wees er ook op dat OMV, een van de grootste industriële bedrijven en gespecialiseerd in de exploitatie van fossiele brandstoffen die de planeet vernietigen, hoofdsponsor is van het Weense Opera Bal. De mensen met weinig geld worden het hardst getroffen door de gevolgen van de klimaatcrisis. Miljardairs financieren ondertussen extreemrechtse partijen die de bevolking opzetten tegen migranten en klimaatmaatregelen tegenwerken.

Schilling roept haar volgers op een petitie te tekenen met de eis om de ultrarijken te gaan belasten. Bijvoorbeeld door de erfbelasting die in 2008 werd afgeschaft opnieuw in te voeren. Als voorbeeld haalt ze Zuid-Korea aan waar de overheid 9 miljard heeft opgehaald bij een enkele erfenis van de erfgenamen van de oprichter van Samsung. Als gevolg daarvan kon de belasting voor het mkb verlaagd worden en infrastructuur verbeterd. Ze legt uit dat iemand in Oostenrijk die werkt en 2000 euro per maand verdient wel belasting betaalt maar een erfgenaam die 50 miljoen krijgt toegeschoven niet. "Denk je dat dat eerlijk is?"