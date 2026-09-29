1 op de 6 vindt geweld tegen vrouwen acceptabel 'onder bepaalde omstandigheden' Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 480 keer bekeken • Bewaren

Judith Hofman Moeder Persoon volgen

15,8 procent vindt dat je je vrouw soms best mag slaan. Maar wanneer precies? 15,8 procent van de Nederlanders vindt het onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd dat een man zijn vrouw slaat. Bijna één op de zes.

Ik bleef vooral hangen bij die woorden: onder bepaalde omstandigheden. Want nu wil ik het weten ook. Welke omstandigheden? Heeft ze het eten laten aanbranden? De wc niet gepoetst? De dop niet op de tandpasta gedaan? Zijn witte was per ongeluk bij de gekleurde was gedaan? Heeft ze alweer gevraagd of hij de vuilniszak buiten wil zetten terwijl hij nét lekker zat?

Misschien heeft ze de thermostaat op 21 gezet. Zonder overleg. Of, God verhoede, zijn moeder tegengesproken.

Er moet ergens een grens zijn, want 15,8 procent van de Nederlanders weet kennelijk dat die bestaat. Misschien kunnen we er een folder van maken. Dat is lekker Nederlands.

Wanneer mag u uw vrouw slaan? Met een handig stappenplan van de overheid en achterin een afvinklijst.

Eten aangebrand: nee, eerst waarschuwing.

Was verkleurd: twijfelgeval.

Wc niet gepoetst: afhankelijk van ernst vervuiling.

Afstandsbediening kwijt: verzachtende omstandigheden voor de man.

Nieuwe sierkussens gekocht zonder overleg: onmiddellijk mediation, mits hij zijn handen thuis kan houden.

Het klinkt volslagen krankzinnig. Omdat het dat ook is. Er bestaan namelijk geen omstandigheden waarin een man gerechtvaardigd zijn vrouw slaat. En toch vindt bijna één op de zes Nederlanders van wel. Dat vind ik interessanter dan de obligate discussie die daarna altijd ontstaat. Want blijkbaar zit er bij een behoorlijk deel van de bevolking nog ergens een minuscuul achterdeurtje in het principe dat je vrouwen niet slaat.

Je slaat geen vrouw. Tenzij. En achter dat "tenzij" zit een wereld. Een wereld waarin het gedrag van een vrouw blijkbaar invloed heeft op de vraag hoeveel verantwoordelijkheid een man draagt voor zijn eigen handen. Dat idee is stokoud, alleen hebben we er inmiddels modernere woorden voor gevonden.

Hij werd getriggerd. Het liep uit de hand. De emoties liepen hoog op. Er ontstond een ruzie. Er was sprake van spanningen.

Wonderlijke formuleringen eigenlijk. Alsof geweld spontaan uit de muur kwam zetten en toevallig één persoon een blauw oog bezorgde. En vrouwen kennen ondertussen de gebruiksaanwijzing. Niet provoceren. Rustig blijven. Op het juiste moment iets zeggen. Niet als hij moe is. Niet als hij boos is. Niet als hij gedronken heeft. Niet zeuren. Niet doordrammen. Geef hem even ruimte.

Want stel je voor dat een volwassen man verantwoordelijk zou zijn voor zijn eigen gedrag. Dat zou wel erg veel gevraagd zijn. Daar zit voor mij het feministische probleem. Niet in het idee dat alle mannen vrouwen slaan. Dat doen ze uiteraard niet.

Het probleem is dat we bij geweld tegen vrouwen nog steeds opvallend gemakkelijk geïnteresseerd raken in wat de vrouw deed vóórdat de man besloot geweld te gebruiken. Alsof ergens de juiste combinatie bestaat. Drie keer zeuren plus één aangebrande gehaktbal plus een ongepoetste wc en hoppa: maatschappelijk begrip voor een mep.

Nee! Een vrouw hoeft geen lieverdje te zijn om niet geslagen te worden. Ze mag irritant zijn. Ze mag zeuren. Ze mag de hele dag op de bank liggen terwijl de wasmand langzaam een eigen postcode aanvraagt. Ze mag voor de vierde keer deze week vergeten de vaatwasser aan te zetten. Ze mag de auto met een lege tank terugzetten. Ze mag jouw favoriete mok kapot laten vallen en vervolgens zeggen dat het "maar een mok" was. Ze mag zelfs de wc-rol verkeerd om ophangen. Ja. Zelfs dát.

Een vrouw hoeft haar recht op lichamelijke veiligheid niet dagelijks te verdienen door zich behoorlijk te gedragen. Dat is volgens mij waar feminisme soms heerlijk eenvoudig mag zijn. Niet slaan. Geen voetnoten. Geen uitzonderingsbepalingen. Geen "ja, maar je weet niet wat zij gedaan heeft".

Het interesseert me werkelijk geen reet wat zij gedaan heeft. Heeft ze een strafbaar feit gepleegd? Bel de politie. Heeft ze de aardappels laten verbranden? Bestel een pizza.

Welkom in de beschaving.