1 op de 3 vrouwelijke chirurgen in VK wordt aangerand op het werk, zelfs tijdens operaties

In de Britse gezondheidszorg is sprake van een epidemie van seksueel geweld tegen vrouwelijke chirurgen. Dat meldt The Guardian op basis van een onderzoek dat is gepubliceerd in het British Journal of Surgery. Maar liefst 30 procent van de vrouwelijke chirurgen verklaart in de afgelopen vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van aanranding in de werkomgeving. Er werden 11 gevallen van verkrachting gemeld. Veertig procent kreeg te maken met ongewenste opmerkingen over hun lichaam, 38 procent met seksueel getinte 'grappen'. 90 procent van de ondervraagde vrouwen verklaren dat ze getuige zijn geweest van seksuele misdragingen op het werk. Bij de mannen is dat 81 procent.