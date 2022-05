In januari 2012 kwamen de spelers van In Goed Gezelschap voor het eerst bij elkaar in het Betty Asfalt Theater in Amsterdam. Op initiatief van Sara Kroos werden collega's uit het cabaret en toneel bij elkaar getrommeld voor wat losse maandagavonden. Het idee was in eerste instantie om zo nu en dan op een maandag bij elkaar te komen, al dan niet vooraangekondigd voor publiek, om samen te improviseren. Verschillende spelers waren te gast en alleen de aanwezigheid van Thomas van Luyn en Sara Kroos stond vast. Zij namen ook de presentatie op zich. Sommige spelers die te gast waren hadden al langer ervaring in improv, anderen stonden zo'n beruchte maandagavond voor het eerst zonder script of houvast. In dat kleine theater ontstond het grotere idee om In Goed Gezelschap meer te laten zijn dan af en toe een maandag met bevriende collega's.