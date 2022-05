Het derde en ook laatste seizoen van de BNNVARA/NTR-dramaserie Hollands Hoop is vanaf 9 februari te zien, acht weken lang op zondag om 20.15 uur op NPO 3. In de spannende en langverwachte ontknoping wordt Fokke geconfronteerd met concurrentie uit onverwachte hoek en een vijandige overname van zijn imperium. Ook in het derde seizoen worden de hoofdrollen gespeeld door o.a. Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier, Peter Van Den Begin, Gaite Jansen en Hadewych Minis. Acteurs Chris Zegers, Malou Gorter, Caya de Groot en Saskia Temmink zullen voor het eerst een rol gaan spelen in de serie.