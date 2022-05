In Geslacht! vraagt Ryanne van Dorst zich af welke rol gender speelt in onze maatschappij. Waarom denken we in de hokjes 'man' en 'vrouw'? En zit er nog wat tussenin?Aflevering 1 Wat maakt een man mannelijk? En wat maakt een vrouw vrouwelijk? Daar gaat Ryanne naar op zoek. Ze ontmoet ex-schoonmoeder Patricia Paay. In haar ogen het toonbeeld van vrouwelijkheid. Ook ondergaat ze een baarmoederritueel om haar vrouwelijke kant te ontdekken. Tot slot ondervraagt ze Maxim Hartman. Wat wat is nou zijn visie op de rol van de man in onze samenleving? Aflevering 2 In deze aflevering staat het lichaam centraal. In hoeverre bepaalt je lichaam of je je mannelijk of vrouwelijk voelt? Om hier achter te komen doet Ryanne een hormoontest met travestiet Snorella. Ook neemt ze deel aan een poseerclinic voor vrouwelijke bodybuilders. Ze ontmoet een meisje met een intersekse conditie, die is geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen.