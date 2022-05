Frank is Frank. En daar is ie verdomde blij mee. Al wordt hij in de wandelgangen van 3FM constant ‘Hoitjes’ genoemd. Waarom? Omdat ie dat altijd zegt bij binnenkomst in de studio. ‘Hoitjes’! Voordat hij voet aan de grond kreeg in Hilversum, wandelde Frank rond in Uithoorn. Daar begon –ie op zijn zestiende met het programma ‘Een Uurtje Ellende met Frank van der Lende’ op het lokale radiostation van Uithoorn: Rick FM. Een en al ellende was dat.