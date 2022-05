Over First Dates

Een restaurant vol vrijgezellen. En camera’s. In First Dates ga je mee op de eerste dates van anderen. Wordt het liefde op het eerste gezicht? Of is het een tótale mismatch? Elk seizoen zit weer bomvol romantische, schattige, ongemakkelijke en hilarische dates.



Waar we tot nu toe van maître Sergio hebben kunnen genieten, neemt Denice dit seizoen het stokje van hem over. Samen met barman Victor ontvangt ze de Daters op weg naar hun avontuur. In seizoen 10 zien we weer prachtige, eigenzinnige, authentieke Daters met lef!