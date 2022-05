Over De Smurfen

De Smurfen zijn eigenlijk begonnen als striphelden. De Belgische Pierre Culliford tekende in 1958 de Smurfen voor het eerst in het tijdschrift ‘Robbedoes’. Al snel werden ze wereldberoemd en kregen ze een eigen tv-serie. In 1981 haalde de VARA deze serie naar Nederland, en zendt het televisieprogramma vandaag de dag nog steeds uit.

Smurfen zijn kleine blauwe figuurtjes van ongeveer drie appels hoog. Ze dragen bijna allemaal een witte broek en een witte puntmuts. Alleen Smurfin, het enige vrouwtje onder de smurfen, draagt een wit jurkje. Grote Smurf is de baas over de Smurfen. Hij is de oudste en de slimste Smurf van allemaal, en hij is herkenbaar aan zijn rode puntmuts. Andere bekende Smurfen zijn Brilsmurf, Knutselsmurf, Muzieksmurf en Babysmurf.

De Smurfen wonen in Smurfenland: een klein dorpje met huizen in de vorm van paddestoelen. Het is een heel gezellig dorpje waar alle Smurfen met plezier wonen. Maar ze hebben één grote vijand: Gargamel met zijn kat Azrael. Gargamel heeft een hekel aan de Smurfen en wil ze het liefst allemaal opeten. Regelmatig probeert hij een paar Smurfen te vangen, maar de Smurfen komen altijd met de schrik vrij.

De Smurfen spreken Smurfs, een taal die alleen Smurfen verstaan. Sommige woorden en werkwoorden vervangen ze door het woord ‘smurf’. Als Brilsmurf bijvoorbeeld wil zeggen dat hij 10 jaar is, zegt hij ‘Ik ben 10 smurf’. Maar als hij wil zeggen dat hij in Smurfenland woont, dan zegt hij ‘Ik smurf in Smurfenland’.