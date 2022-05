De Smurfen zijn eigenlijk begonnen als striphelden. De Belgische Pierre Culliford tekende in 1958 de Smurfen voor het eerst in het tijdschrift ‘Robbedoes’. Al snel werden ze wereldberoemd en kregen ze een eigen tv-serie. In 1981 haalde de VARA deze serie naar Nederland, en zendt het televisieprogramma vandaag de dag nog steeds uit.