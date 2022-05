Over De oorlogsrecherche

NEDERLANDS RECHERCHETEAM ZOEKT WERELDWIJD NAAR OORLOGSMISDADIGERS



Nooit eerder kregen camera’s toegang tot de kantoor- en verhoorruimten van rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven. Een speciale politie-eenheid die zich bezighoudt met het wereldwijd opsporen van oorlogsmisdadigers. Voor de documentaireserie ’De Oorlogsrecherche’ keken programmamakers Hetty Nietsch en Daniëlle van Lieshout langere tijd met dit team mee en kregen zij toegang tot een wereld waar buitenstaanders normaal gesproken geen weet van hebben. De actuele oorlog in Syrië, oorlogsmisdrijven in Rwanda, Ethiopië en Afghanistan en Nederlanders die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van oorlogsmisdaden komen in deze 3-delige documentaireserie aan bod.



In aflevering 1 Vluchteling of folteraar? op 7 juni gaan rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven op zoek naar oorlogsmisdadigers uit Syrië, omdat Nederland geen veilige haven voor hen mag zijn. Wie is een vluchteling en wie is op de vlucht vanwege eigen misdaden?



In aflevering 2 De buurman is een beul op 14 juni gaan rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven op zoek naar voormalige inwoners van Rwanda, Ethiopië en Afghanistan, die nu in Nederland wonen, maar ervan worden verdacht oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in hun land van herkomst.



In aflevering 3 Compassie en frustratie op 21 juni doen rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven onderzoek naar verdachten van oorlogsmisdaden. Ook naar Nederlanders die tijdens buitenlandse oorlogen ernstige misdrijven hebben begaan. Ze onderzoeken verder Nederlandse oorlogsslachtoffers in het buitenland, zoals fotograaf Jeroen Oerlemans in Libië.

De Oorlogsrecherche, onder eindredactie van Kees Driehuis en met de voice-over van Jeroen Pauw, was op 7, 14 en 21 juni om 21.10 uur te zien op NPO 2.