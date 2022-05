NEDERLANDS RECHERCHETEAM ZOEKT WERELDWIJD NAAR OORLOGSMISDADIGERS Nooit eerder kregen camera’s toegang tot de kantoor- en verhoorruimten van rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven. Een speciale politie-eenheid die zich bezighoudt met het wereldwijd opsporen van oorlogsmisdadigers. Voor de documentaireserie ’De Oorlogsrecherche’ keken programmamakers Hetty Nietsch en Daniëlle van Lieshout langere tijd met dit team mee en kregen zij toegang tot een wereld waar buitenstaanders normaal gesproken geen weet van hebben. De actuele oorlog in Syrië, oorlogsmisdrijven in Rwanda, Ethiopië en Afghanistan en Nederlanders die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van oorlogsmisdaden komen in deze 3-delige documentaireserie aan bod.