In de Oostvaardersplassen is bijna twee jaar gedraaid voor de grootste natuurfilm uit de Nederlandse geschiedenis: 'De Nieuwe Wildernis'. De première van de bioscoopfilm vond plaats in september 2013. BNNVARA vertoonde op Nederland 1 een unieke, driedelige serie 'De Nieuwe Wildernis'. Deze serie is gemaakt van nieuw en exclusief materiaal over het leven in de Oostvaardersplassen. TV-serie De TV-serie is opgebouwd uit drie delen waarin de circle of life wordt gevolgd in Nederlands meest aansprekende natuurgebied: De Oostvaardersplassen. In één van 's werelds dichts bevolkste landen, op een voormalige zeebodem op land van nog maar 40 jaar oud heeft zich spontaan een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure. Hier speelt zich een voor Nederland uniek 'experiment' af: natuur mag hier zijn gang gaan.