Wild Cards S01E01: achterhaald misdaaddrama

© CBC Television

Een beroepsoplichter wordt de nieuwe partner van een getroebleerde politieagent in gemankeerde Canadese reeks.

Aan het begin van de pilotaflevering van Wild Cards is te zien hoe oplichter Max Mitchell (Vanessa Morgan) te werk gaat. Ze is aangenomen als schoonmaker van een rijke latina en probeert meteen haar accent na te doen. Dat is de eerste stap in het proces van identiteitsvervalsing, blijkt later. Wanneer Mitchell wordt gearresteerd, wordt politieagent Cole Ellis (Giacomo Gianniotti) opgeroepen. Zijn collega’s hebben geen tijd om de dievegge naar de gevangenis te begeleiden en Ellis, die is gedegradeerd tot een functie bij de havenpolitie, heeft in hun ogen toch niets te doen.

Dus pikt Ellis Mitchell op. Op het politiebureau moet hij haar even achterlaten. Dat gebeurt precies tijdens een instructiemoment waarop andere agenten informatie krijgen over een roofoverval eerder die dag. Naarstig luistert de oplichter mee. Als ze eenmaal achter de tralies is dan gebruikt ze het enige telefoontje dat ze mag plegen om Ellis te vertellen dat ze de volgende stap weet van de beroepscrimineel. Ze blijkt gelijk te hebben. Een ietwat onorthodoxe manier van werken wellicht, maar Ellis’ superieuren zien er wel heil in en promoveren Mitchell, tegen het zere been van Ellis, tot zijn partner.

© CBC Television

Klinkt als quatsch en dat is het ook. Later in de aflevering manifesteert soapacteur Jason Priestley zich ook nog eens als George Graham, de vader van Mitchell, die zelf een lange celstraf uitzit. Volstrekt ongeloofwaardig natuurlijk, net als de basis waar de hele serie op is gebouwd. Alsof showrunner Michael Konyves geen idee heeft dat we ons momenteel begeven op het eindpunt van het Gouden Televisietijdperk. Álles wat hij de kijker voorspiegelt hebben we al eens gezien.