Vrijgevochten: Isis Verbeek: de mens achter de atleet

Aardige documentaire over Nederlandse MMA-vechter in Amerika geeft inzicht in het leven van een topsporter met een ijzeren wil.

Een goede vuistregel voor sportdocumentaires is: óók als je de sport en/of de atleet niet kent, moet de film intrigeren. Dat is bij Vrijgevochten: Isis Verbeek zonder meer het geval. De camera volgt de MMA-vechter uit de titel tijdens haar emigratie naar de Verenigde Staten. In Europa is ze succesvol als kickbokser, maar in Amerika kan je pas écht excelleren, vertelt ze openhartig. Dus belandt ze in Florida, waar ze een contract bij de UFC (Ultimate Fighting Championship) probeert te verdienen. De film geeft inzage in dat zware proces, waarin Verbeek vooral veel moet laten.

Maar de atleet zeurt niet, en traint erop los. Ondertussen krijgt de kijker haar relatie met haar familie te zien, die haar door dik en dun steunt. Haar moeder vertelt hoe de in Steenbergen geboren Verbeek al op 12-jarige leeftijd begint te trainen in Rotterdam. Enkele jaren later staat ze al elke dag anderhalf uur te boksen in een gym in Amsterdam. Topsport, en zeker in het geval van de vechtsporten die Verbeek beoefent, vergt een groot offer. Maar de film focust zich niet alleen op de sport zelf. Zo vertelt de hoofdpersoon ook voor de camera dat ze zich heeft bekeerd tot de islam.

De makers proberen in die zin voortdurend naast de ups en downs van Verbeeks carrière het mens achter de vechter te belichten. Dat levert dus ook voor kijkers die onbekend zijn met deze sport bijzondere beelden op. Zoals hoe Verbeek met een voetblessure omgaat. Of hoe ze nog even twee kilo afvalt voor een weegmoment voorafgaande aan een belangrijke wedstrijd. Het hoort er allemaal bij, lijkt ze te insinueren. Vrijgevochten: Isis Verbeek geeft op die manier een aardig inzicht in het bestaan van een topsporter met een ijzeren wil.