Veronika: Zweedse misdaadserie wekelijks te zien bij SkyShowtime

De nieuwe Zweedse misdaadserie Veronika gaat deze maand van start bij SkyShowtime: vanaf vrijdag 22 maart verschijnt er elke week een dubbele aflevering van de achtdelige tv-reeks. De hoofdrol is voor Alexandra Rapaport, die eerder te zien was in The Sandhamn Murders en tevens de Carmen-rol vertolkte in de Zweedse remake van Penoza. In Veronika geeft ze gestalte aan Veronika Gren, een agente die als moeder van twee kinderen worstelt met haar ingewikkelde gezinsleven en het verbergen van haar pillenverslaving. Als ze een dode jongen voor zich ziet staan denkt ze dat ze haar verstand aan het verliezen is, maar het lijkt te gaan om visioenen van slachtoffers uit onopgeloste moordzaken. En die visioenen kunnen haar mogelijk helpen bij haar onderzoek naar twee vermoorde tieners. Veronika werd bedacht door Anna Ströman Lindblom en Katja Juras, die ook met Rapaport werkten aan Honour en de remake van Penoza.