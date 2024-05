Una vida menos en Canarias: Spaanse misdaadserie komt naar Netflix

De nieuwe Spaanse misdaadserie Una vida menos en Canarias is in Nederland vanaf woensdag 22 mei te bekijken op Netflix. De vijfdelige reeks speelt zich af op de Canarische eilanden, waar een politieteam in elke aflevering een moord moet oplossen. Ginés García Millán (Isabel) speelt Luis Lacasa, een rechercheur die met grote tegenzin wordt overgeplaatst naar de eilandengroep en zich daar moet aanpassen aan alle dingen waar hij een hekel aan heeft: de hitte, het zand en de grote hoeveelheid toeristen. Natalia Verbeke (Todos Mienten) geeft gestalte aan Naira Oramas, een rechercheur die zich juist helemaal thuis voelt op de Canarische eilanden. Door hun totaal verschillende karakters is er veel onderlinge rivaliteit, maar uiteindelijk weten de twee op een goede manier samen te werken. De misdaadserie werd gefilmd in Madrid en op de eilanden zelf. Elke aflevering heeft een speelduur van ongeveer vijftig minuten.