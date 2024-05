Ultraviolet S02E01: degelijke thriller Netflix , Serie , Recensie • 19-12-2019 • leestijd 2 minuten • bewaren

De 'Poolse CSI’ doet opnieuw niet onder voor zijn Amerikaanse tegenhangers.

Anna (Agata Kulesza) stond vorig seizoen oog in oog met het kwaad: een seriemoordenaar die zich voordeed als profiler. In het zinderende slotstuk schoot diender Michal (Sebastian Fabijanski) haar heldhaftig te hulp. In het nieuwe seizoen is de hunk herstellende. De politieagent mag net als zijn collega’s geen contact meer leggen met Anna’s organisatie, de Violetten. Want de Poolse politieorganisatie uit Lódz kwam er niet al te best af, in eerdere afleveringen: zonder hulp van buitenaf lukt het ze niet moordzaken op te lossen.

Maar in het nieuwe seizoen is er genoeg reden voor Anna en haar handlangers – de usual suspects die zich aandienen in split screens, tijdens telefoongesprekken – om weer een samenwerkingsverband met Michal te stichten: Anna’s halfbroer verhangt zichzelf onder merkwaardige omstandigheden. Snel onderzoek wijst uit dat de beste man, met een ontwrichte pols, de betreffende knoop – een dubbele vissersknoop – niet kan hebben gelegd. Dus is het nog verder deduceren geblazen, voordat alle pijlen naar Anna’s zus, een vastgoedmagnaat, wijzen.

Het zijn evenwel vast allemaal 'red herrings', die de kijker op het verkeerde spoor moeten zetten. Want is het toeval? Dat er opnieuw iemand uit Anna’s familie om het leven komt? Of speelt er een grootser intrige?

Ultraviolet laat zich net als het vorige seizoen omschrijven als de Poolse CSI: een degelijke misdaadthriller. Niet meer, niet minder, naar Amerikaanse maatstaven. Het is echter spijtig dat de hulp van de Violetten nu is verworden tot een gimmick, en intussen is ontdaan van de glans die het eerste seizoen tot een hoger niveau bracht.

Ultraviolet S02, vanaf 19 december 2019 op Netflix