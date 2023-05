Tweede seizoen voor The Girlfriend Experience • Nieuws • 02-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na het succes van het eerste seizoen geeft Starz een vervolg aan het door Steven Soderbergh ( Traffic , Ocean’s Eleven ) geproduceerde The Girlfriend Experience. Volgens The Hollywood Reporter keren showrunners Amy Seimetz en Lodge Kerrigan terug om 14 nieuwe afleveringen te schrijven en te regisseren.

In het eerste seizoen van The Girlfriend Experience volgen we de belevenissen van Christine Reade; een rechtenstudente die in haar vrije tijd als high-end escort haar cliënten meer biedt dan enkel seks. Reade werd gespeeld door Riley Keough – bekend als één van de bruiden in Mad Max: Fury Road – maar zij keert niet terug voor de volgende reeks. In plaats daarvan zal het tweede seizoen een nieuwe cast introduceren, om een compleet nieuw verhaal te vertellen. Een beetje zoals series als Fargo en American Horror Story dat eerder ook deden.

De tv-versie van The Girlfriend Experience werd destijds geïnspireerd door de gelijknamige film – met de briljante tagline ‘ see it with someone you fuck ’ – van Steven Soderbergh. De hoofdrol werd gespeeld door de toen nog actieve pornoactrice Sasha Grey, die daarna een gastrolletje kreeg in Entourage. The Girlfriend Experience behoort tot de golf van recente series die eerder te zien waren als speelfilm. Zo krijgen we binnenkort tv-versies van films als Lethal Weapon en The Exorcist voorgeschoteld, terwijl ook Shooter nog altijd in aantocht is.