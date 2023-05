Tv-versie van actiefilm True Lies in de maak

Zender Fox werkt aan een tv-versie van het door James Cameron geregisseerde True Lies.

Marc Guggenheim (Arrow) neemt het script voor zijn rekening en McG (die onlangs ook de Lethal Weapon-reboot schoot voor Fox) zal de eerste aflevering regisseren. James Cameron is volgens de website Deadline aan boord als producent, maar het is afwachten hoe ‘hands on’ zijn betrokkenheid straks zal zijn, aangezien de regisseur momenteel werkt aan vier (!) nieuwe Avatar-films. True Lies werd geschreven (het was een remake van een Franse film) en geregisseerd door Cameron zelf. De actiefilm uit 1997 draait om een superspion (Arnold Schwarzenegger), die zijn werk voor zijn gezin verborgen houdt en zich thuis voordoet als een saaie computerverkoper. Jamie Lee Curtis (dit weekend weer bevestigd voor de nieuwe Halloween-film van David Gordon Green ) won een Golden Globe voor haar bijrol.