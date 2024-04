Truelove S01: ontroerende euthanasiethriller

© BBC

Twee zeventigers (mooie rollen van Lindsay Duncan en Clarke Peters) uit het Engelse Bristol overwegen hun vrienden in de toekomst te helpen bij het sterven.

Nadat een goede vriend van oud-agent Phil (Lindsay Duncan) en oud-militair Ken (Clarke Peters) na een lang ziekbed overlijdt, komt hun oude vriendengroep samen in een kroeg in de buurt van het Engelse Bristol. Terwijl de drank rijkelijk vloeit reflecteren Phil en Ken samen met Marion (Sue Johnston), David (Peter Egan) en Tom (Karl Johnson) over hoe het moet als zij ernstig ziek worden. Is het niet iets om een soort moordpact te sluiten? Zodat de vrienden niet onnodig hoeven te lijden? De vrienden zijn allemaal in de zeventig en ernstige kwalen loeren om de hoek.

Wat als ze elkaar een handje helpen met sterven, zodra het zover is? Dat is in Groot-Brittannië volstrekt illegaal en misschien ook wel de reden waarom scenaristen Iain Weatherby en Cherish Shirley Truelove schreven. De twee kaarten onmiskenbaar een relevant probleem aan: laat mensen zelf over hun dood beslissen. De serie oogt in de eerste afleveringen dan ook enigszins als een betoog voor een vrijere vorm van euthanasie, maar introduceert al snel een aantal belangwekkende dilemma’s. Want: kan je iemands lot wel aan diens vrienden toevertrouwen? Of heb je daar toch een onafhankelijke partij voor nodig?

Niettemin laat het zich wel raden waar de makers naartoe willen, en ontaardt Truelove op een gegeven moment in een thriller met een liefdesverhaal in het centrum. Er bloeit namelijk iets op tussen Phil en Ken, en de chemie tussen acteurs Duncan en Peters (Treme) is aanstekelijk. Truelove is in die zin van alle markten thuis, maar misschien is de serie wel vooral een ontroerende karakterstudie van twee zeventigers met onverenigbare levensdoelen.