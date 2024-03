Truelove: Britse dramaserie gaat eind april van start op BBC First

Het bejubelde Britse drama Truelove (2024) is vanaf zondag 28 april te zien op BBC First. De tragikomische thriller draait om de gepensioneerde agente Philippa Leach (Lindsay Duncan uit Birdman) en SAS-veteraan Ken Holding (Clarke Peters uit The Wire), die als tieners ooit geliefden waren en elkaar als zeventigers weer treffen op een begrafenis. Tijdens een gesprek over de dood sluiten ze samen met nog drie andere vrienden een bizar pact: als een van hen een pijnlijke of langzame dood dreigt te sterven, zullen de anderen hem of haar helpen om op een 'waardige' manier te overlijden. Deze macabere afspraak neemt echter al snel een verrassende maar ook gevaarlijke wending. Truelove is afkomstig van de makers van The End of the F***ing World (nu te zien op Netflix) en de aanstaande serie Kaos (later dit jaar te zien op Netflix). De zesdelige reeks ging begin dit jaar in première op het Britse Channel 4.