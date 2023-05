Trailer voor nieuwe serie Lore: horror op Amazon

Volgende maand is het op Amazon griezelen geblazen met de nieuwe horrorserie Lore.

De verfilming van de gelijknamige podcast vertelt zes verhalen over de echte mensen en gebeurtenissen achter bekende mythes en legenden, zoals vampiers, weerwolven, seances en bezeten poppen. Hoofdrollen zijn er voor Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day), Kristin Bauer van Straten ( True Blood ), Adam Goldberg ( Fargo ), Holland Roden ( Teen Wolf ), Colm Feore ( House of Cards ) en Campbell Scott (The Amazing Spider-Man). Luisteraars van de podcast zullen een aantal van de verfilmde verhalen al kennen, want in de Amazon-serie komen verschillende ‘fan favorites’ opnieuw aan bod, zoals het verhaal van een jongen die een pop krijgt die een eigen sinister leven lijkt te leiden, een gezin dat in een 'haunted house' woont en de inwoners van een Duits dorpje die jagen op een vreemd monster.