Tracks: Animal Collective, Depeche Mode en Thundercat • Muziek • 15-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Animal Collective, Depeche Mode en Thundercat.

Animal Collective - Kinda bonkers

Lekker vreemde ritmes en samenzang weer in ‘Kinda bonkers’, de nieuwe single van Animal Collective. De experimentele band uit New York bracht vorig jaar het album Painting with uit, en komt nu met een EP met nummers die in dezelfde sessies zijn opgenomen.

Depeche Mode - Where’s the revolution

Nieuw werk van een van dé synthpopbands uit de muziekgeschiedenis. Depeche Mode brengt in maart het nieuwe album Spirit uit, de opvolger van Delta machine uit 2013. Het album is geproduceerd door James Ford, die eerder met Arctic Monkeys werkte. De clip van ‘Where’s the revolution’ is geregisseerd door de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn.

Thundercat - Friend zone

Geen romantische Valentijnsdag voor Thundercat: de bassist bracht op 14 februari het nummer ‘Friend zone’ uit. In de tekst geeft de Amerikaan aan dat hij liever computerspelletjes speelt dan op date gaat. De funky track is afkomstig van album Drunk , dat de 24ste verschijnt. Thundercat werd de afgelopen jaren vooral bekend door zijn samenwerkingen met onder anderen Kendrick Lamar, Kamasi Washington en Suicidal Tendencies.