The Walking Dead: Daryl Dixon gaat in december van start op Star (voorheen Fox)

The Walking Dead: Daryl Dixon gaat maandag 11 december in première op Star Channel (voorheen bekend als Fox): er is vanaf die dag elke week een dubbele aflevering van het zesdelige eerste seizoen te zien. De spin-off volgt de door Norman Reedus gespeelde Daryl Dixon, die zijn debuut maakte in de eerste aflevering van de originele serie. Aan de start van zijn eigen serie is hij aangespoeld aan de Franse kust en probeert hij terug te keren naar Amerika. De reeks werd bedacht door David Zabel (ER) en achter de schermen zijn talloze Walking Dead-regulars (Robert Kirkman, Angela Kang, Greg Nicotero) betrokken bij de productie. Overigens kregen ook Maggie en Negan al een eigen spin-off (Dead City), met tevens nog een spin-off rond Rick en Michonne (The Ones Who Live) nu in de maak. Die twee series komen in 2024 naar Star.