The Upshaws S03E07: humor en ontroering gaan hand in hand Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Lucretia (Wanda Sykes) probeert haar belastingproblemen op te lossen en moet een belangrijke beslissing nemen in de opener van de tweede helft van seizoen drie.

Nu Lucretia (Wanda Sykes is tevens showrunner) met belastingproblemen kampt, dreigt ze de autogarage van Bennie (Mike Epps) te sluiten. Ze zal toch op de een of andere manier haar schuld moeten inlossen. Aan het begin van het tweede deel van het derde seizoen (op Netflix deel vijf genoemd) schenkt ze zichzelf een overdreven groot glas wijn in. Ze heeft een belastingdocument voor zich liggen, en als Bennie en zijn echtgenoot Regina (Kim Fields) daar een blik op werpen, schrikken ze. Lucretia zal toch niet de gevangenis in gaan? Bennie maakt steevast overal een grap over: ‘Ik kan niet eens zo hoog tellen.’

Niettemin is het gaandeweg tot de automonteur doorgedrongen dat zijn toekomst ook op het spel staat. En hoe zit het met al die nietsnutten die hun dagen slijten met slap gelul in de ontvangstruimte van de garage? Als Lucretia haar bedrijf op de markt zet, krijgt ze echter al snel een geïnteresseerde over de vloer: een koddig type dat er een boekenwinkel van wil maken. Lucretia moet gniffelen: ‘Alsof er in een rode staat als Indiana (een sneer naar republikeinen die niet lezen) behoefte is aan zo’n etablissement.’ Er is ook een andere verklaring waarom een boekenwinkel misschien niet zo'n handig idee is: mensen spenderen het grootste deel van hun week aan werken, en om te werken heb je vaak een auto nodig, die als die het begeeft door Bennie gerepareerd kan worden.

Lucretia realiseert zich in die zin dat haar bedrijf een rol speelt in de gemeenschap. Hoewel ze van nature ook gewoon een pragmaticus is, en die hebben de Upshaws overduidelijk nodig - want er moet geld worden verdiend en van Bennie hoef je in dat opzicht maar weinig te verwachten. Ook in de nieuwe afleveringen van The Upshaws gaan humor en hedendaagse thematiek weer hand in hand. Met ditmaal een Wanda Sykes die niet alleen haar komische timing etaleert, maar ook weet te ontroeren.