The Truth vs. Alex Jones: aangrijpend en kwaad makend HBO Max , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO

Documentairemaker Dan Reed laat nabestaanden van de Sandy Hook-schietpartij uit 2012 aan het woord en focust zich op de geruchtmakende zaken tegen de extreemrechtse charlatan Alex Jones.

Beroepscharlatan en sociopaat Alex Jones begon in 2012, twee uur na de massaslachting bij de basisschool van het Amerikaanse Sandy Hook, op zijn website te beweren dat hier sprake was van een nep-operatie die Amerikanen angst in zou moeten boezemen vanwege misschien wel strengere wetten voor wapenbezit. Ouders van de jonge slachtoffers werden neergezet als acteurs; volgelingen van Jones’ website InfoWars reisden naar Sandy Hook af om de nieuwsreportages van reguliere media te ontkrachten. En ondertussen werd Jones rijk: bezoekers die voor diens gore complottheorieën naar zijn site kwamen werden via advertenties verleid tot het kopen van vitaminesupplementen.

In The Truth vs. Alex Jones laat documentairemaker Dan Reed (Leaving Neverland, 2019) zien hoe tijdens een politieverhoor zelfs Jones’ vader aangeeft dat InfoWars een stuk meer pillen verkoopt als Jones flink in het nieuws is. Wat doe je dan? Dan ga je dat soort pieken (zoals Sandy Hook) proberen te evenaren; dan verzin je nieuwe leugens. Reed volgt Jones tijdens de geruchtmakende rechtszaken van de laatste jaren, waarbij hij door de ouders van de Sandy Hook-slachtoffers onder meer werd aangeklaagd voor smaad. Alle ellende die hij die mensen heeft aangedaan, die op straat regelmatig worden aangesproken en uitgemaakt voor leugenaars en method acteurs, doet hem niets.

© HBO

Aan de ene kant heeft The Truth vs. Alex Jones een louterend karakter: de ouders kunnen ruim tien jaar na de gruwelijkheid eindelijk kalm hun woord doen – hoewel de scène waarin een rechercheur de namen van de overledenen voorleest door merg en been gaat. Maar, zoals een van hun strafpleiters stelt: dit kan zo weer gebeuren. En Alex Jones (en zijn evenknieën) zijn levensgevaarlijk. Erg optimistisch stemt de documentaire in die zin niet.