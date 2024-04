The Rookie: politieserie nu al zeker van zevende seizoen

De Amerikaanse tv-zender ABC heeft de politieserie The Rookie verlengd met een zevende seizoen. Dat schrijft de website Deadline. In Nederland is het zesde seizoen van het drama met Nathan Fillion momenteel elke woensdag te zien op Net5, hoewel de naar verluidt tiendelige reeks na de aflevering van 17 april op pauze gezet wordt. De eerste vijf seizoenen van The Rookie zijn hier in Nederland te zien op zowel Netflix als Videoland. Nathan Fillion (Firefly) geeft in de serie gestalte aan John Nolan, die als gescheiden veertiger een carrièreswitch maakt en uiteindelijk als 'oudste groentje' aan de slag gaat bij de politie in Los Angeles. Het verhaal is losjes gebaseerd op het leven van Bill Norcross, die op 45-jarige leeftijd alsnog agent werd en tevens als producent bij de serie betrokken is. The Rookie werd ontwikkeld door Alexi Hawley, die eerder met Fillion werkte aan Castle. Hawley is ook bezig met een tweede seizoen van The Recruit.